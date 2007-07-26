Nokia создает мобильный аналог YouTube
15:43, 26 июля 2007Наука и IT
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Компания заключила сделку на $ 96 миллионов
Компания Nokia приобрела за 96 миллионов долларов американскую компанию Twango. Сервис Twango по своей функциональности аналогичен сервису YouTube. Nokia планирует предоставить пользователям возможность загружать свои материалы на серверы Twango прямо с мобильных телефонов, и просматривать видеоролики на экранах своих телефонов.
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