Трех украинских авиаперевозчиков лишили сертификата

Государственная авиационная администрация (Госавиаадминистрация) Украины запретила полеты путем приостановления сертификата экплуатантов трем авиакомпаниям: «Украинско-Средиземноморские авиалинии», ООО авиакомпания «Балтика» и ООО «Аэромост «Харьков».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам глава Госавиаадминистрации Анатолий КОЛЕСНИК.

Он отметил, что самым резонансным в этом списке является дело с третьим по объемам пассажирских перевозок перевозчиком – авиакомпанией «Украинско-Средиземноморские авиалинии».

По данным А.КОЛЕСНИКА, за авиакомпанией были замечены недостатки, поэтому с 18 по 23 июля была проведена внеплановая инспекция этой авиакомпании, в ходе которой выявлен ряд грубых нарушений по вопросам безопасности полетов и принято решение приостановить сертификат этой компании с 27 июля.

В частности, по данным А.КОЛЕСНИКА, сертификационная комиссия установила системный подход при маскировке фактов нарушений по безопасности полетов. Как пример, он привел многочисленные случаи превышения норм рабочего времени. В частности, рабочее время пилотов и бортпроводников зачастую составляло 14-24 часа за рабочую смену при норме 12 часов. Кроме того, беспрерывная работа пилотов этой авиакомпании без выходных длится 7-9 рабочих дней с перерывом на отдых менее 8 часов.

Таким образом, отметил А.КОЛЕСНИК, физическая усталость членов экипажа неоднократно приводила к серьезным инцидентам (катастрофа в Трабзоне с гибелью 62 испанских миротворцев).

Кроме того, глава Госавиаадминистрации сообщил, что техническое состояние самолетов этой авиакомпании не соответствует международным и национальным стандартам по безопасности. В частности, они часто ломаются, ремонтируются.

Как напомнил А.КОЛЕСНИК, Италия и Германия уже запретили «Украинско-Средиземноморским авиалиниям» выполнять полеты в эти страны.

Кроме того, инспекция SAFA уведомила Еврокомиссию о возможности внесения этой компании в «черный список».

В то же время, А.КОЛЕСНИК сообщил, что вчера, 25 июля, в ходе обнародования решения комиссии о приостановке сертификата руководитель авиакомпании «Украинско-Средиземноморские авиалинии» предоставил определение Хозяйственного суда г. Киева, запрещающее Госавиаадминистрации приостанавливать действие сертификата эксплуатанта, прекращать действие лицензии по перевозке пассажиров и каким-то образом ограничивать ее рейсы.

Таким образом, отметил А.КОЛЕСНИК, определение суда мешает Госавиаадминистрации выполнять свою роль, контролировать авиакомпании, в связи с чем администрация готовит обжалование в этот же суд. Кроме того, сообщил он, Госавиаадминистрация обратится в Высший совет юстиции.

«Мы пишем на Высший совет юстиции, считаем, что судья превысил свои полномочия», - отметил А.КОЛЕСНИК.

По его словам, по двум другим авиакомпаниям вопросов нет, их сертификаты приостановлены. В частности, по его данным, «Аэромост «Харьков» в течение трех месяцев не осуществляет полетов, а авиакомпания «Балтика», занимающаяся перевозками грузов в Перу, не может осуществлять полеты из-за состояния ее самолетов.

А.КОЛЕСНИК добавил, что им «принято решение сделать дополнительные проверки по всем ведущим авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки, по тем фактам, которые были выявлены при проверке «Украинско-Средиземноморских авиалиний».

Справка УНИАН. «Украинско-Средиземноморские авиалинии» - третий перевозчик по Украине, владеет 8 самолетами; авиакомпания «Балтика» эксплуатировала в последнее время один АН-26, еще один находился в ремонте, также авиакомпания имеет два вертолета; «Аэромост «Харьков» ранее осуществляла пассажирские перевозки, в ее парке было три АН-140.