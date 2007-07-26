Первый матч в покер против компьютера

В первом официальном матче в покер, в котором соперничали люди и компьютерная программа, живые игроки одержали победу над машиной, сообщает агентство AFP.

Двое профессиональных игроков из Лос-Анджелеса - Фил Лаак (Phil Laak) и Али Ислами (Ali Eslami) - играли с компьютерной программой Polaris, разработанной командой экспертов по искусственному интеллекту из канадского университета Альберты с привлечением лучших игроков в покер.

Состязание проходило в гостинице Хайат в штате Ванкувер, приз составлял 50 тысяч долларов. В течение трех игр победителя выявить не удалось, поскольку одна из них завершилась в ничью, а в двух других по одному разу выиграли и люди, и машина.

На протяжении всей четвертой партии компьютерная программа, как утверждают ее разработчики, играла "блестяще", но в самом конце допустила несколько оплошностей и проиграла. По их словам, надо учитывать, что в покере очень важен психологический аспект, поэтому исход подобных поединков вовсе не предрешен в чью-либо пользу.

Polaris разработан таким образом, чтобы во время игры изучать стратегию поведения противника и выявлять его слабости. В частности, программа может распознать, когда соперник блефует, и будет учитывать это. Ее разработчики намерены усовершенствовать Polaris и вновь сразиться с человеком.

Лента.ру