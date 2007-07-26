Boeing создает лазерную пушку для армии США

Корпорация Boeing разрабатывает лазерную пушку для армии США, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу компании.

Пушка HEL TD (High Energy Laser Technology Demonstrator) предназначена для уничтожения неуправляемых реактивных и артиллерийских снарядов а также минометных мин в полете.

На первом этапе Boeing должен разработать сверхпрочную систему управления лучом BCS (beam control system). Итогом должно стать создание экспериментального образца пушки, способной поражать реальные снаряды, после чего возможно серийное производство системы для армии США.

Помимо HEL TD в настоящее время Boeing ведет разработку еще нескольких лазеров по заказу вооруженных сил США, включая лазер системы противоракетной обороны ABL - Airborne Laser, предназначенный для установки на самолеты B-747.