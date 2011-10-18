Робот из конструктора Lego побил мировой рекорд человека

Робот CubeStormer II, построенный из конструктора Lego, смог собрать кубик Рубика за 5,35 секунды, сообщает Лента.ру со ссылкой на техноблог Gizmodo.

Результат Cubestormer II оказался на 0,31 секунды лучше, чем результат австралийца Феликса Земдегса - мирового рекордсмена по скоростному собиранию кубика (в его классическом виде - 3х3х3). В ходе соревнований Melbourne Winter Open в июне 2011 года Земдегс решил головоломку за 5,66 секунды.

Робота-рекордсмена создали британские инженеры Майк Добсон и Дэвид Гилдэй. Для этого им потребовалось четыре набора конструктора Lego Mindstorms. Роботом управляет смартфон Galaxy S II, который "рассматривает" кубик через встроенную камеру и находит решение.

Продемонстрировать робота на публике инженеры планируют на выставке TechCon, которая пройдет в Калифорнии 26-27 октября.