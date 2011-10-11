Сотрудникам Apple, знавшим Джобса, разрешили нарушить запрет

Сотрудники Apple почтут память основателя компании Стива Джобса, скончавшегося на прошлой неделе, на закрытом корпоративном мероприятии 19 октября, сообщает сайт Apple Insider со ссылкой на письмо гендиректора Apple Тима Кука.

Похороны экс-главы Apple прошли 8 октября с участием только его близких. Apple и семья Джобса заявили, что общественных мероприятий в память о нем не запланировано. Таким образом, привычка Джобса держать свою личную жизнь в тайне от широкой общественности была учтена и после его смерти, замечает РИА Новости.

Однако для сотрудников Apple, которых сам Джобс неоднократно называл своей "второй семьей", по всей видимости, будет сделано небольшое исключение. По данным Apple Insider, корпоративное мероприятие в память об экс-гендиректоре и идейном вдохновителе компании пройдет в 10 утра по американскому времени 19 октября в амфитеатре штаб-квартиры Apple в Кремниевой долине.

В письме сотрудникам Кук отметил, что, хотя прошедшая неделя была очень сложной для него и окружающих, многим хотелось узнать больше и поделиться своими историями о Джобсе. Кук также заявил, что был очень тронут многочисленными признаниями и посвящениями в честь основателя Apple.