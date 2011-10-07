Microsoft купил Skype
23:27, 07 октября 2011Наука и IT
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Цена вопроса - 8,5 миллиардов
Европейская Комиссия одобрила покупку корпорацией Microsoft провайдера голосовой и видеосвязи через Интернет - Skype. Сумма сделки 8,5 миллиардов долларов.
Приобретение Skype - важный этап на пути создания мобильной версии Windows, которая поможет укрепить позиции на рынке смартфонов, где Microsoft пока отстает от Google-овского Android-а и iPhon-а компании Apple, замечает Радио Свобода.
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