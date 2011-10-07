Microsoft купил Skype

Европейская Комиссия одобрила покупку корпорацией Microsoft провайдера голосовой и видеосвязи через Интернет - Skype. Сумма сделки 8,5 миллиардов долларов.

Приобретение Skype - важный этап на пути создания мобильной версии Windows, которая поможет укрепить позиции на рынке смартфонов, где Microsoft пока отстает от Google-овского Android-а и iPhon-а компании Apple, замечает Радио Свобода.