Google обвинили в подтасовке

Американские сенаторы обвинили крупнейший в мире поисковик Google в манипуляции результатами запросов. По мнению членов сенатского комитета по вопросам судебной системы, компания злоупотребляет своим лидирующим положением на рынке, сообщает Би-би-си. Одновременно расследование в отношении корпорации ведет Федеральная торговая комиссия США. Кроме того, деятельность Google проверяет Еврокомиссия.

Председатель совета директоров Google Эрик Шмидт на слушаниях конгресса в Вашингтоне заявил, что поисковик ничего не подтасовывает.

"Google не делает ничего, чтобы заблокировать доступ к своим конкурентам или к другим источникам информации", – отметил он. По его словам, компания как крупнейший в мире поисковик "осознает ответственность" своего положения на рынке. Э.Шмидт также сослался на опыт компании Microsoft, которая неоднократно становилась объектом антимонопольных расследований. "Мы хорошо усвоили уроки предшественников", – подчеркнул он.

Лидирующее положение Google среди поисковиков вызывает все большие опасения, поскольку компания постепенно осваивает все новые сферы интересов в Интернете. В частности, недавно компания запустила собственную социальную сеть и сайт, сравнивающий различные товары, замечает РосБизнесКонсалтинг.