Hartge готовит BMW к рекорду мира (фото)

Немецкое тюнинг-ателье Hartge, специализирующееся на доводке автомобилей марки BMW, представило хэтчбек BMW 1-Series, с двигателем работающим на сжиженном газе. На таком автомобиле, который был разработан Hartge совместно с Университетом технологий и экономики города Саарбрюкена (Saarbrucken), в компании планируют установить новый рекорд скорости для машин на сжиженном газе.

Новинка построена на базе другой разработки Hartge – Н1 5,0 – однако 450-сильный восьмицилиндровый двигатель, устанавливающийся на такую тюнинговую BMW 1-Series, был модернизирован для работы на газе. Теперь мощность мотора – 550 лошадиных сил, а максимальная скорость – 300 километров в час.

В настоящее время рекорд скорости в 315 километров в час для машин, двигатели которых работают на сжиженном газе, принадлежит гоночному автомобилю IdeeVerte Competition.

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