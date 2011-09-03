Открылась социальная сеть для умерших

Запущен сайт "Помни про", на котором пользователи могут заводить страницы, посвященные скончавшимся людям, сообщает Лента.ру.

Регистрировать на сайте можно умерших родственников, друзей или знаменитостей. Уже созданы профили Владислава Листьева, патриарха РПЦ Алексия, актера Александра Абдулова и других.

"Помни про" позиционируется как социальная сеть. На каждой странице есть "стена", где могут оставлять комментарии посетители. Пользователи могут объединяться в группы и отправлять умершим подарки: цветок, сигарету, конфету, свечу.

Предусмотрены тематические разделы "Справочник", в котором есть список загсов, моргов, кладбищ, церквей и ритуальных агентств, и "Полезная информация", помимо прочего посвященный похоронным обычаям у разных народов.

В пресс-релизе говорится, что проект "одной из своих задач видит формирование культуры отношения к тому, что наша жизнь конечна".