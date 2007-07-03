Новый джип английской армии предназначен для Ирака и Афганистана (фото)

Министерство обороны Великобритании заказало партию патрульных автомобилей повышенной проходимости для групп быстрого реагирования в Ираке и Афганистане, сообщает Defense Aerospace.

Машина с колесной формулой 4х4, обозначенная индексом MWMIK, может перевозить группу из четырех солдат. Вес машины составляет четыре тонны, максимальная скорость по шоссе - около 130 километров в час. Сверху на автомобиле может быть установлен крупнокалиберный пулемет, автоматический гранатомет или иное вооружение схожих габаритов. За свой внешний вид MWMIK уже получил прозвище "Дефендер" на стероидах".

Производство автомобиля, разработанного фирмой Supacat, будет осуществляться на заводе компании Devonport Management Ltd (DML) в Плимуте. В общей сложности начиная с 2008 года британские вооруженные силы получат 130 машин этого типа.

Лента.ру