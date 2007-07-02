Ан-30 принял участие в бельгийском авиашоу (фоторепортаж)

30 июня и 1 июля на авиабазе в бельгийском Коксиде прошло авиашоу, посвященное празднованию Дня вооруженных сил Бельгии. На авиашоу было представлено 48 разных военных самолетов, среди которых, в частности, и “Боинг”- “Авакс”.

В этом году впервые в авиашоу приняла участие и Украина, которая по приглашению Министерства обороны Бельгии послала самолет для аэрофотосъемки Ан-30.

Украинской самолет под командованием командира экипажа подполковника Сергея БУЛАТА несет службу в эскадрилье “Голубая стежа”, что входит в состав авиабригады в Борисполе. Эскадрилья была создана 26 октября 1992 года, а ее название берет начало в 1920-х годах, когда в Украине действовал сторожевой эскадрон с таким же названием.

Самолеты типа Ан-30 используются для наблюдения и верификации в рамках соглашения “Открытое небо”, подписанного 40 странами мира и ратифицированного 26-ю. Первый свой полет в рамках этого соглашения самолет с бортовым номером 80 осуществил в 1997 году для верификации объектов на территории США. С того времени украинские самолеты выполняют от 14 до 19 инспекционных полетов в другие страны в год.

В целом для участия в авиашоу было приглашено четыре украинских самолета: Ан-30, Су-27, МиГ-29 и Ан-74, однако отправить решено было лишь один, поскольку он был наиболее подготовленным к заграничным перелетам - самолет имеет сертификацию, а его экипаж владеет английским.

Как рассказал УНИАН представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полковник Аркадий ВАШУТИН, в целом украинской самолет вызвал много интереса как среди иностранных коллег, так и среди посетителей авиашоу. Вместе с тем А.ВАШУТИН выразил убеждение в том, что Украине нужно лучше готовиться к таким международным событиям. “Мы должны не только показывать наши самолеты, но и пропагандировать наши воздушные силы”, - сказал он.

Для этого многого не нужно - хотя бы просто иметь одну палатку для продажи шевронов, нашивок и других сувениров, связанных с Украиной и украинской символикой, как это делают представители армий других государств. В огромных палатках, которые протянулись вдоль линии выставленных самолетов, торгуют формой, моделями самолетов, игрушками. Преимущественно эта распродажа направлена на детей, которые, насмотревшись на самолеты, кажется, и сами начинают мечтать о карьере летчиков. И не только, так как кроме посещения самолетов на этом празднике малыши имеют возможность почувствовать себя настоящими солдатами: кто испытал себя в качестве подводника, кто - ракетчика, конечно, с помощью взрослых.

Сергей Воропаев