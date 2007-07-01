АвтоВАЗ начинает выпуск Lada Kalina в трех комплектациях

ОАО "АвтоВАЗ" (Тольятти) с июля приступает к выпуску автомобилей Lada Kalina в трех комплектациях - "стандарт", "норма" и "люкс", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию из ОАО.

До настоящего времени все автомобили данного семейства выпускались в одной комплектации - ``норма``.

Уже в июле планируется собрать 200 хэтчбеков Lada Kalina и 300 седанов в комплектации ``стандарт``. От ``нормы`` данная версия отличается отсутствием электроусилителя рулевого управления, искусственной кожей в обивках сидений и дверей, а также отсутствием некоторых деталей интерьера, в частности зеркала в противосолнечном козырьке и дополнительной обивки багажного отсека.

На июль текущего года также запланировано изготовление тысячи седанов и хэтчбеков Lada Kalina в комплектации ``норма`` с элементами ``люкс``. Такие автомобили дополнительно оборудованы подушками безопасности водителя и пассажира переднего сиденья, а также механизмами предварительного натяжения передних ремней безопасности с ограничителем усилия. Кроме того, в автомобиле предусмотрена бархатная обивка салона, молдинги дверей, черное покрытие дверных стоек и легкосплавные диски колес.

Изготовление Lada Kalina в улучшенной комплектации является подготовкой к выпуску исполнения ``люкс``, которое появится на конвейере осенью текущего года. Топ-версия Lada Kalina будет включать еще несколько опций, в том числе подогрев сидений и электроуправляемые наружные зеркала", - отмечается в сообщении.