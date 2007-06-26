Интернет-адреса не на латинице могут появиться в 2008 году

На открывшейся накануне в столице Пуэрто-Рико 29-й конференции Организации по присвоению имен и адресов в Интернет (ICANN) будет рассмотрен вопрос использования символов отличных от латинского алфавита в названиях доменов верхнего уровня, сообщает РБК со ссылкой на АР.

Намерение ICANN максимально оптимизировать процесс создания, утверждения и открытия новых доменов общего пользования было озвучено в мае с.г. Между тем работы по оптимизации процесса создания новых имен уже продолжаются с декабря 2005г. ICANN обещает закончить технические работы по поддержке "национальных" доменных зон с символами национальных алфавитов к концу 2007г.

Если публичные обсуждения вопроса по принятию новой процедуры ввода доменов верхнего уровня пройдут успешно и в результате ICANN выработает оптимальную схему, Интернет сможет получить новые домены верхнего уровня уже в июне-августе 2008г.

В настоящее время в мире насчитывается 120 млн доменных имен, 80 млн из которых зарегистрированы в доменах общего пользования. Наибольшей популярностью пользуется доменная зона COM: только в одной этой зоне насчитывается свыше 62 млн имен.

Отметим, что ICANN не раз подвергалась критике за то, что вводила новые домены медленно и без четких правил. При этом интернет-общественность не желает появления слишком большого числа доменов верхнего уровня, особенно этого опасаются правообладатели товарных знаков из-за происходящего при открытии каждой новой доменной зоны всплеска киберсквоттерства.

ICANN является некоммерческой организацией, которая занимается присвоением адресов в Интернет и поддерживает базу имен доменов первого уровня.