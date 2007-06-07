Билл Гейтс получил ”корочку” о высшем образовании

В четверг на 356-ой церемонии вручения дипломов Гарвардского университета документ об окончании этого учебного заведения получил основатель компании Microsoft Билл Гейтс, сообщает агентство Reuters.

"Пока его соученики грызли гранит науки, он замышлял революцию, положившую начало эры персональных компьютеров", - сказал, в частности, ректор Гарварда Стивен Хайман (Steven Hyman). "Сейчас самое время, чтобы alma-mater вручила ему диплом", - подытожил Хайман.

Слушая речь ректора, Гейтс, ставший отныне дипломированным специалистом по юриспруденции, довольно улыбался и кивал головой.

Напомним, что миллиардер поступил в Гарвард в 1973 году и был отчислен оттуда спустя два года. Через 32 года после этого руководство университета решило задним числом сделать Гейтса своим выпускником, почтив таким образом его особые заслуги.

Лента.ру