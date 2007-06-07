Такие вагоны, как в киевском метро, остались только в СССР

Со следующего года в Киевском метро появятся новые вагоны, работающие на переменном токе. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, П.МИРОШНИКОВ сообщил, что «уже в этом году мы хотим приобрести первые новые вагоны, так называемые асинхронные». По его словам, «нигде в мире, кроме стран бывшего Советского Союза, уже вагоны на постоянном токе не работают. Все перешли на вагоны, работающие на переменном токе, по простой причине, что это на 20% экономичней».

П.МИРОШНИКОВ сообщил, что в этом году будет проведен тендер, в котором смогут принять участие все желающие компании - производители таких вагонов. «В нем будут участвовать и наши традиционные партнеры – российские предприятия «Мытищи» и Питерский завод, которые уже выпускают вагоны, работающие на переменном токе», - добавил П.МИРОШНИКОВ.

Он также сообщил, что в столичном метро планируется внедрить новые стандарты освещения, в частности в вагонах. «Мы хотим, по сути, заменить все лампочки более современными. Они дороже, но дают более высокое качество освещения», - отметил П.МИРОШНИКОВ, добавив, что переоборудовать нужно 613 вагонов.

Согласно официальной информации, предоставленной журналистам, с целью более качественного обеспечения перевозок пассажиров в текущем году планируется закупить 65 новых вагонов, 24 из них – за средства городского бюджета, остальные – за средства кредита ЕБРР, который метрополитен планирует оформить в этом году.

По словам П.МИРОШНИКОВА, благодаря закупке новых вагонов будет сокращен интервал в движении поездов на Сырецко-Печерской линии, где выходит ежедневно пока лишь по 30 пар поездов в отличие от Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской линий, где работают по 40 пар поездов. Также, подчеркнул он, будут заменены изношенные вагоны на всех линиях метро.