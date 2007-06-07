В киевском метро могут установить ”травилатор” для ленивых пассажиров

Руководство Киевского метрополитена предлагает провести реконструкцию в пешеходном тоннеле между станциями «Крещатик» и «Майдан Незалежности» и установить там два горизонтальных эскалатора. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам П.МИРОШНИКОВА, «мы хотим попробовать впервые в Киевском метрополитене поставить так называемый «травилатор» - это английское слово - это устройство используется для передвижения особо ленивых пассажиров по горизонтали. Кто выезжал за границу, видел в аэропортах такие горизонтальные эскалаторы». «С учетом того, что там достаточно большое расстояние между двумя станциями, мы вышли с предложением к властям, чтобы они включили в план социально-экономического развития на следующий год финансирование этого проекта», - сказал П.МИРОШНИКОВ.

По его информации, стоимость этого проекта, который также включает замену асфальтобетонного покрытия гранитным, составляет примерно 18 млн. грн. Это, как отметил П.МИРОШНИКОВ, «программа-максимум» по реконструкции этого тоннеля. Но, вместе с тем, существует и «программа-минимум», которая предусматривает проведение там ремонта и замену покрытия без установления технических средств передвижения.

«Если мы не получим финансирования на этот «травилатор», мы просто сделаем там ремонт и гранитное покрытие, то есть сделаем прилично и красиво, но по-прежнему будем предлагать ходить киевлянам между этими станциями пешком», - отметил П.МИРОШНИКОВ.