Японцы вышли на демонстрацию против атомной энергетики

21:21, 24 апреля 2011
Наука и IT
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Участники требуют закрытия АЭС

Несколько тысяч человек в воскресенье в Токио провели демонстрацию против атомной энергетики на фоне продолжающегося кризиса вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Люди недовольны развитием событий на АЭС "Фукусима-1", пострадавшей во время землетрясения 11 марта. Участники демонстрации требуют закрытия всех АЭС в стране, которые построены без защиты от землетрясений и цунами.

Они также призывают правительство и компанию ТЕРСО перейти на альтернативные источники энергии.

"Защитите детей от радиации в Фукусиме!", - скандировали собравшиеся, проходя мимо главного офиса компании TEPCO - оператора аварийной АЭС.

Всего, по данным организаторов, участие в демонстрации приняли порядка 4500 человек.

 

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