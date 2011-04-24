Японцы вышли на демонстрацию против атомной энергетики

Несколько тысяч человек в воскресенье в Токио провели демонстрацию против атомной энергетики на фоне продолжающегося кризиса вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Люди недовольны развитием событий на АЭС "Фукусима-1", пострадавшей во время землетрясения 11 марта. Участники демонстрации требуют закрытия всех АЭС в стране, которые построены без защиты от землетрясений и цунами.

Они также призывают правительство и компанию ТЕРСО перейти на альтернативные источники энергии.

"Защитите детей от радиации в Фукусиме!", - скандировали собравшиеся, проходя мимо главного офиса компании TEPCO - оператора аварийной АЭС.

Всего, по данным организаторов, участие в демонстрации приняли порядка 4500 человек.