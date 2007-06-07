BMW готовит мощный спорткар Z10 (фото)

Практически все топовые М-версии моделей BMW являются качественными спортивными машинами, но они все же уступают таким "монстрам", как Ferrari F430, Lamborghini и Porsche Carrera GT. BMW решила изменить расстановку сил в сегменте мощных спорткаров, пишет издание Колеса.ру.

Самый мощный автомобиль в линейке баварской компании - M6 с двигателем V10, вырабатывающим порядка 507 лошадиных сил мощности. Однако даже этой модели сложно конкурировать с признанными суперкарами, скажем, итальянского производства.

Неудивительно, что появились слухи о возможном выпуске BMW новой, супермощной спортивной модели, предположительное имя которой Z10.

По габаритам новинку можно будет сравнить с Lamborghini Gallardo. Автомобиль с классической двухместной посадочной формулой оснастят пятилитровым двигателем V10 с показателем мощности не менее 550 л.с. Z10 будет способен развивать максимальную скорость в 315 км/ч и ускоряться до первых 100 км/ч примерно за 3.8 секунды. О возможной дате появления новой модели ничего не сообщается.