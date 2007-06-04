Россия хочет строить АЭС в Украине, но ставит условие

Россия готова инвестировать строительство новых энергоблоков в Украине при условии участия в совместных проектах по организации экспорта электроэнергии в Европу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил председатель Федерального агентства по атомной энергетике РФ Сергей КИРИЕНКО.

«Мы готовы не только участвовать в строительстве, мы готовы и инвестировать в строительство атомных станций, в том числе с возможностями экспорта произведенной электроэнергии в Европу. Это понятный совместный проект, которым мы также готовы заниматься», - сказал С.КИРИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня С.КИРИЕНКО на брифинге в Киеве заявлял, что Россия готова принимать участие в строительстве 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

По его словам, в рамках подписанного сегодня протокола "Укратомпром" и Росатом договорились о реализации совместных проектов по проектированию, инжинирингу и строительству новых атомных мощностей как в Украине и России, так и в третьих странах.

В связи с этим С.КИРИЕНКО отметил, что данное направление будет развиваться на базе уже существующего сотрудничества по проектам строительства энергоблоков в России, Индии и Иране.

«Мы договорились о том, что мы это будем делать централизовано, и опять таки на паритетных условиях работать над строительством атомных станций и в России, и в Украине”, - сказал С.КИРИЕНКО. В частности, объектом совместной работы в Украине он назвал 3-й и 4-й блоки Хмельницкой АЭС, который, по его словам, надо достраивать по совместному проекту, “и это может быть предметом хорошей совместной деятельности”.

Справка УНИАН. НАЭК «Энергоатом» рассматривает возможность привлечения инвестиций в строительство новых энергоблоков за счет организации прямых экспортных поставок электроэнергии.

По словам первого вице-президента компании Никиты КОНСТАНТИНОВА физический экспорт электроэнергии может осуществляться как в страны, с которыми синхронизирована украинская энергосистема (Беларусь, Россия, Молдова), так и в страны Восточной Европы через Бурштынский «энергоостров».

В настоящее время компания рассматривает проект строительства вставки постоянного тока (ВПТ), которая без синхронизации энергосистем позволила бы экспортировать в Европу избыточные мощности Хмельницкой и Ривненской АЭС.

"Энергоатом" является вершиной вертикально-интегрированного концерна "Укратомпром".