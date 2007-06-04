Nokia выпустила два новых смартфона (фото)

Компания Nokia выпустила два новых смартфона N75 и N76, сообщает TG Daily. Оба мобильника выполнены в форм-факторе раскладушки.

Внешне телефоны напоминают модели N92 и N93. Телефоны не имеют встроенного накопителя (только флэш-память для операционной системы и записной книжки), зато оснащены адаптером для карт памяти формата microSD емкостью до двух гигабайт. Мобильники работают под управлением Symbian Series 60.

Оба телефона оснащены двухмегапиксельной фотокамерой и поддерживают самые современные Java-приложения. N76 также оборудован FM-тюнером. По большом счету, функции новых мобильников идентичны предыдущим моделям от Nokia из серии N. Представители компании расcчитывают с помощью этих новых моделей усилить свои позиции на рынке США.

N75 продается по цене 430 долларов. N76 стоит на 70 долларов дороже.

Лента.ру