Украина намерена создать свою Силиконовую долину

Украинское правительство намерено создать свою Силиконовую долину, заявил премьер-министр Николай Азаров в пятницу в эфире программы "Большая политика с Евгением Киселевым".

"Конечно, мы создадим такую долину", - сказал Азаров. При этом премьер-министр не исключил, что разместиться она может под Киевом.

Силиконовая, или точнее Кремниевая долина (Silicon Valley) - территория в Калифорнии (США), известная большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и т. п. Возникновение и развитие этого технологического центра связано с сосредоточением ведущих университетов.

Российский аналог Кремниевой долины - технопарк под названием Сколково - строится в Подмосковье на выделенной территории. Там создаются специальные условия для исследований и разработок в энергетике, ядерных, космических технологиях, телекоммуникации и навигационных системах, медицинских и компьютерных технологиям, программном обеспечении.