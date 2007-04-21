12 минут как на Землю вернулся космический турист, а в очереди уже 12 человек

В компанию Space Adventures, занимающуюся отправкой туристов на МКС, подано 12 заявок на полет в космос. Как рассказал в субботу вице-президент компании Крис Фаранетта (Cris Varanetta), "образовалась хорошая очередь - в ней, по меньшей мере, 12 человек". При этом он уточнил, что в списке потенциальных космических туристов "люди разной степени заинтересованности и готовности к полету".

В настоящий момент, напомнил он, стоимость полета на МКС для космического туриста составляет около 25 миллионов долларов. Фаранетта также пообещал, что имя следующего космического туриста будет названо в ближайшие недели.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что ближайший полет космического туриста может состояться лишь в 2009 году, поскольку на 2007-2008 годы все места в российских кораблях "Союз" заняты. Осенью 2007 года к МКС летит гражданин Малайзии, а весной 2008 года - гражданин Южной Кореи. Оба они летят по межправительственным соглашениям.

Пятый космический турист гражданин США Чарльз Симони, который провел на борту МКС 11 дней, сегодня вернулся на Землю. 12 минут назад в расчетном районе Казахстана приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз ТМА-9" с экипажем 14-й экспедиции. На Землю также вернулись россиянин Михаил Тюрин и американец Майкл Лопес-Алегриа, которые работали в космосе более 200 суток. По данным Центра управления полетами, состояние всех троих удовлетворительное.

Лента.ру