С YouTube убрали сотни видеороликов, призывавших к джихаду

Сервис YouTube, предоставляющий услуги хостинга видеоматериалов, убрал со своего сайта клипы с выступлениями радикального исламистского клерика Анвара аль-Авлаки, сообщает Би-би-си.

По заявлению представителя YouTube, сотни его видеороликов с призывами к джихаду нарушают запрет на использование языка вражды и подстрекательство к насилию.

Власти США относят аль-Авлаки, проживающего в Йемене, к категории "глобальных террористов".