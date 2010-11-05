С YouTube убрали сотни видеороликов, призывавших к джихаду
01:58, 05 ноября 2010Наука и IT
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За использование "языка вражды"
Сервис YouTube, предоставляющий услуги хостинга видеоматериалов, убрал со своего сайта клипы с выступлениями радикального исламистского клерика Анвара аль-Авлаки, сообщает Би-би-си.
По заявлению представителя YouTube, сотни его видеороликов с призывами к джихаду нарушают запрет на использование языка вражды и подстрекательство к насилию.
Власти США относят аль-Авлаки, проживающего в Йемене, к категории "глобальных террористов".
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