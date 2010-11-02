Google подает в суд на МВД США

Компания Google подала иск в Суд по федеральным жалобам США на американское МВД. Как отмечает корпорация, ведомство создало условия, фактически делающие невозможным участие Google в конкурсе на разработку прикладного программного обеспечения, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

В августе МВД объявило конкурс на создание прикладного программного обеспечения, которое, в частности, предназначалось для сетевого пользования электронной почтой и работы с документами. Одним из основных требований тендера было совместимость будущей программы с пакетом оборудования Microsoft BPOS (Microsoft Business Productivity Online Suite).

Именно этот момент и является, по мнению представителей Google, созданием выгодных условий для конкурента и нарушением принципов свободной конкуренции.