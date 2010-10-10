Цифровой "Союз" доставил на МКС трех космонавтов

Российский пилотируемый космический корабль новой серии "Союз ТМА-М" с тремя космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.

Это – первый "Союз" с полностью цифровыми системами.

"Союз ТМА-М" стартовал с Байконура 8 октября и доставил на МКС российских космонавтов Александра Калери и Олега Скрипочку и их американского коллегу - нового командира станции Скотта Келли.

С их прибытием на МКС вновь будет работать экипаж из шести человек: прибывших на орбиту встретили "старожилы" станции: россиянин Федор Юрчихин и астронавты НАСА Шеннон Уокер и Даглас Уилок..