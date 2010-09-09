"Укртелеком" завершил переход на европейскую систему нумерации

Компания “Укртелеком” завершила переход на европейскую систему нумерации, которая предусматривает набор телефонных номеров по новому стандарту - междугородных номеров через «0» (без префикса «8») и международных номеров через «00» или «+» (без префикса «8-10»). Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, введение европейского стандарта набора номеров было осуществлено всеми украинскими операторами в октябре 2009 года, в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины.

Принимая во внимание потребность клиентов в детальном ознакомлении с новыми правилами набора, “Укртелеком” в течение 2009-2010 года предоставлял возможность абонентам мобильной связи осуществлять звонки как в новом, так и в принятом раньше формате.

На сегодня, переход к европейской системе нумерации полностью завершен и отныне действуют только новые правила набора номеров.

Теперь для осуществления междугородных звонков или вызова абонентов мобильных операторов в Украине абоненты имеют возможность набирать номер в двух форматах: с междугородным префиксом «0» или международным префиксом «+38».

Междугородные телефонные номера имеют вид: «0 - код города (без «0») - номер телефона абонента» или в международном формате «+38-0 - код города (без «0») - номер телефона абонента». Например, для звонков абонентам Киева нужно набирать номер «0 44 ХХХ ХХ ХХ» или «+380 44 ХХХ ХХ ХХ».

Телефонные номера абонентов мобильных операторов в Украине необходимо набирать в формате: «0 - код мобильного оператора (без «0») - номер абонента», например, «0 91 ХХХ ХХ ХХ» или «+380 - код мобильного оператора (без «0») - номер абонента», например, «+380 91 ХХХ ХХ ХХ».

Для звонков на номера абонентов международных операторов необходимо осуществлять набор номера телефона абонента в виде: «00 - код страны - код города - номер телефона абонента» или « + код страны - код города - номер телефона абонента». Например, вызов абонента, который находится в м. Москва (Россия) осуществляется за номером «00 7 495 ХХХ ХХ ХХ или «+7 495 ХХХ ХХ ХХ».

«Укретелеком» обращает внимание абонентов на тот факт, что при осуществлении междугородного вызова в начале номера телефона должен быть лишь один «0». При случайном наборе второго «0» происходит международное соединение, которое тарифицируется по международным тарифам. Однако, если абонент случайно набрал номер в формате, который больше не поддерживается в Украине, голосовой автоответчик напомнит о необходимости осуществлять вызовы по новым стандартам, которые действуют на сегодняшний день в большинстве стран мира.