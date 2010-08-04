Бундесвер запустил свой канал на YouTube

Бундесвер запустил собственный канал на видеосервисе YouTube, сообщает издание Bild. На нем будут выкладываться материалы производства студии бундесвера BWTV, охватывающие такие темы, как воинская подготовка, зарубежные миссии, история бундесвера и последние новости.

Отмечается, что идея открыть канал на YouTube принадлежит собственно министру обороны Карлу-Теодору цу Гуттенбергу. Минобороны Германии, таким образом, стало первым немецким министерством, официально представленном на YouTube.

Вечером 2 августа на YouTube были выложены первые 82 видеоролика.

Отмечается, что на сервисе можно найти около 5000 любительских видеороликов, посвященных бундесверу, однако в большинстве случаев они носят насмешливый характер, демонстрируя солдат во внеслужебной обстановке.

Официальный канал призван поддержать имидж бундесвера, дав объективное представление о буднях вооруженных сил Германии. Сама студия BWTV работает уже несколько лет и сняла множество видеоматериалов, однако до недавних пор с ними можно было ознакомится лишь на сайте бундесвера, уточняет Лента.ру.