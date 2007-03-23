Мобильную связь UMC восстановили в трех районах Киева

Мобильная связь компании UMC в трех районах Киева полностью восстановлена.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН эксперт по внешним отношениям UMC Виталий МУХИН. "Связь восстановлена уже около часа", - сказал он.

По его данным, мобильная связь в трех районах Киева (Печерском, Соломенском и Шевченковском) была нарушена сегодня днем на несколько часов в связи с проводившимися компанией Siemens работами на коммутаторе, обслуживающем эти три района.

В.МУХИН принес извинения абонентам компании за временные неудобства.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (UMC) охватывает более 95% территории Украины, на которой проживает 99% населения, компания обслуживает более 20,75 млн. абонентов.

UMC является 100% дочерней компанией ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.