«Siemens» и UMC разбираются, кто из них поломал коммутатор

Представительство компании Siemens в Украине отрицает факт обновления или замены оборудования, вследствие чего часть абонентов оператора мобильной связи компании «Украинская мобильная связь» (UMC) остались без связи.

«Обновления оборудования не делалось. На данный момент нет предварительных результатов», – сообщил источник в компании Siemens, отвечая на вопрос о причастности к сбою работы коммутатора.

По информации, распространенной компанией UMC, сбои в работе оператора произошли по вине компании Siemens.

«В результате обновления оборудования компанией Siemens, по вине Siemens произошел сбой в работе коммутатора №1, который обслуживает центр Киева (Печерск, Шевченковский и Соломенский районы). В настоящий момент ведутся работы по восстановлению связи. В ближайшее время сеть будет работать в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства», – сообщил специалист по связям с общественностью UMC Виталий Мухин.

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (UMC) охватывает более 95% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 20,5 млн. абонентов. 100 % акций UMC принадлежит российской компании ОАО «Мобильные телесистемы» (MTS).

Обком со ссылкой на proIT