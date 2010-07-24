В Индии разработан компьютер стоимостью 35 долларов

Индия в 2011 году может начать производство компьютера, стоимость которого, как предполагается, будет составлять 35 долл. и может быть снижена еще как минимум на 10 долл. Представленный индийскими разработчиками прототип внешне походит на iPad компании Apple, работает под операционной системой Linux и оснащен тач-скрином. Компьютер предназначен для студентов и позволяет форматировать тексты, пользоваться интернетом и проводить видеоконференции. Кроме того, он способен питаться солнечной энергией, но за такую опцию придется доплатить, передает Associated Press.

Добиться такой низкой стоимости, по словам разработчика, позволит продуманный дизайн и аппаратное обеспечение. Так, например, в компьютере не предусмотрен жесткий диск: устройство будет работать от карты памяти, которые используются в современных мобильных телефонах. Играет немалую роль и то, что операционная система Linux распространяется бесплатно.

По словам министра Индии по развитию человеческих ресурсов, это ответ Индии на разработку Массачусетского технологического института (MIT), представившего в 2005 году компьютер ценой 100 долл., предназначенный для детей из развивающихся стран. Индийские инженеры тогда посчитали его слишком дорогим и приступили к поискам собственной, менее дорогостоящей технологии. К тому же в итоге стоимость компьютера MIT составила 200 долл., хотя недавно Массачусетский институт сообщил, что собирается выпустить персональный компьютер стоимостью 99 долл.

Если индийскому правительству удастся найти компанию, готовую заняться изготовлением устройства, Android tablet пополнит список "самых дешевых в мире" индийских инноваций, замечает РосБизнесКонсалтинг. На данный момент в нем фигурируют знаменитый автомобиль Tata Nano за 2,13 тыс. долл., фильтр для воды за 16 долл. и операция на открытом сердце за 2 тыс. долл. Интерес к проекту уже проявили несколько производителей, как минимум один из них тайваньский.

Устройство было разработано в рамках образовательной государственной программы, призванной принести технологию широкополосного интернета в средние и высшие учебные заведения Индии, которых в совокупности по стране насчитывается около 25,5 тыс.