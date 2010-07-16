«Антонов» представит на авиашоу в Британии новый Ан-158

ГП «Антонов» представит на международном аэрокосмическом салоне «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), который пройдет с 19 по 25 июля 2010 года в Англии, региональный реактивный самолет нового поколения Ан-158.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что сегодня самолет Ан-158 перелетел из Киева в Лондон для участия в аэросалоне.

«Мы представляем международной авиационной общественности высокотехнологичный конкурентоспособный продукт, который соответствует всем современным требованиям и нормам безопасности и экологичности, а также пожеланиям его потенциальных эксплуатанов. Гарантия этому – сочетание технологических достижений ведущих авиационных предприятий мира, принимающих участие в программе Ан-158, с богатым опытом «Антонов» в создании региональных самолетов», отметил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

По уровню комфорта пассажирской кабины Ан-158 соответствует самым совершенным магистральным самолетам, а базироваться может на широкой сети аэродромов.

Впервые поднявшись в небо 28 апреля 2010 года, самолет начал программу летных испытаний. До настоящего времени выполнено более 30 полетов общей продолжительностью более 70 часов, в ходе которых проверены устойчивость, управляемость самолета, а также его летно-технические характеристики. Завершить программу сертификационных испытаний и получить сертификат типа планируется до конца текущего года.

На серийном заводе «Антонов» в Киеве ведутся работы по запуску самолета в производство в кооперации с партнерами из РФ и других стран.

Принимая участие в выставке «Фарнборо-2010», ГП «Антонов» намерен провести переговоры с представителями авиационной промышленности и эксплуатантов авиатехники разных стран с целью продвижения продукции и услуг «Антонова» на международный рынок. Планируется также подписание ряда соглашений.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).