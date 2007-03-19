Интернет-мошенники ограбили граждан США на 200 млн. долл.

Интернет-мошенники в прошлом году ограбили граждан США на 200 млн. дол. Как сообщает news.ru, такие данные содержатся в докладе Федерального бюро расследований (ФБР) о борьбе с интернет-преступностью в США в 2006 году.

Как указывается в докладе, 75% вычисленных интернет-мошенников - жители США. Однако американцев активно грабили и иностранцы, в частности, представители Великобритании, Нигерии, Канады, Румынии, Италии, Нидерландов, Германии и ЮАР. Российские мошенники в этом рейтинге заняли восьмое место - на их долю пришлось 1,1% совершенных в США интернет-преступлений.

В 2006 году отдел ФБР, занимающийся борьбой интернет-преступлениями, получил 207,5 тысячи заявлений от пострадавших. В среднем каждая жертва интернет-преступлений лишилась 724 долларов. Однако почти в 40% случаев в 2006 году размер украденного у одного человека превысил 100 тысяч долларов, - отмечается в докладе ФБР.