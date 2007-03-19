Компактный универсал Peugeot 207 SW (фото)

Модификация модели Peugeot 207 с кузовом "универсал" появится в продаже в Европе уже в июле текущего года. Фотографии этой новинки, которая получит имя 207 SW, сегодня опубликованы на некоторых французских сайтах.

Судя по этим снимкам, автомобиль почти полностью повторяет экспериментальный Peugeot 207 Outdoor Concept, представленный в марте на автошоу в Женеве, и отличается от него "обычными" задними фонарями, а также отсутствием защитного пластикового обвеса кузова. Но зато здесь сохранились оригинальные задние стойки в стиле 407 SW и довольно высокая линия крыши.

Напомним также, что совсем скоро у Peugeot 207 SW появится пара новых конкурентов. Компания Renault, к примеру, готовит компактный универсал на базе нового Clio, а Skoda планирует в начале 2008 года вывести на рынок универсал на базе Skoda Fabia последнего поколения.