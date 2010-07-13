ВВС США хотят создать механического "голубя-шпиона"

По сообщению новостной службы информационной компании АОЛ, работы над созданием миниатюрных беспилотных летательных аппаратов ведутся в "микроптичнике" - научно-исследовательской и опытно-конструкторской лаборатории стоимостью около 1,5 млн долл. Предполагается создать такую машину, которая имитировала бы полет птиц и могла бы даже усаживаться на провода для подзарядки. За образец взят голубь, как представитель одного из самых распространенных в мире семейств пернатых. Машину планируется начинить химическими датчиками, способными с почти стопроцентной вероятностью выявлять признаки работы на том или ином объекте по оружейным программам. К 2030 г американцы хотят создать шпионский аппарат в виде насекомого.

Эхо Москвы