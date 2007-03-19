Посетителей Kyiv Automotive show обманывают?

Рекламное агентство «НОВА» считает, что Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) нарушила авторские права агентства, подав заявку на регистрацию компании «ВААИД-Экспо».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил 15 марта совладелец рекламного агентства «НОВА» Георгий УЧАЙКИН.

По его словам, в 2005 году компания под названием «ВААИД Экспо» была зарегистрирована РА «НОВА».

Как сказал Г.УЧАЙКИН, компания «ВААИД Экспо» была создана и зарегистрирована рекламным агентством как управляющая компания по подготовке и проведению автомобильной выставки Automotive Ukraine Kyiv 2006. «1-4 июня 2006 года на территории выставочного комплекса «КиевЭкспоПлаза» состоялась Первая специализированная выставка официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины Automotive Ukraine Kyiv 2006. Посетители, участники и средства массовой информации высоко оценили уровень выставки и работу организаторов в рамках данного проекта, отметил Г.УЧАЙКИН. Фундаментом такого результата стала разработанная РА «НОВА» и одобренная Правлением Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) концепция ежегодной автомобильной выставки.

Возможность успешно реализовать проект Automotive Ukraine Kyiv 2006, при низкой стоимости участия в выставке, и позволило существование тандема ВААИД и РА «НОВА», при котором бюджет выставки не включал в себя затраты на разработку и реализацию проекта и выполнялся штатом РА «НОВА», а Ассоциация, в свою очередь, оказывала содействие в привлечении участников выставки. Для полноценного функционирования такого тандема и было создано предприятие «ВААИД Экспо», функции по регистрации и управлению которым были возложены на РА «НОВА», сообщил Г.УЧАЙКИН.

По его словам, 22 февраля 2007 года Правлением ВААИД было официально объявлено о проведении Второй выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины в мае этого года.

Как сказано в пресс-релизе, распространенном РА «НОВА»: «Используя разработанную РА «НОВА» документацию под общим названием Automotive (концепция выставки, название, пресс-релиз, предложение для участников, спонсорский пакет и т.д.), компания с идентичным названием вводит в заблуждение будущих экспонентов, приписывая себе достижения выставки 2006 года.

Учитывая то, что незаметная, на первый взгляд, подтасовка фактов и дезинформация рынка ставит под угрозу 15-летнюю репутацию РА «НОВА», считаем необходимым проинформировать потенциальных экспонентов, спонсоров и СМИ о том, что ко всему происходящему организаторы выставки Automotive Ukraine Kyiv 2006 никакого отношения не имеют».

«Отсюда следует вывод, что термин «вторая» выставка не соответствует действительности. Так как люди, которым предстоит ее организовывать, рекламировать и контролировать работу десятков подразделений, задействованных в выставке, будут делать это в первый раз. Примечательным является тот факт, что организатором выставки заявлена компания «ВААИД-Экспо» (ВААИД дефис Экспо). Таким образом, на данный момент на рынке существуют две компании с идентичным названием («ВААИД Экспо» и «ВААИД-Экспо»), работающие в одном и том же сегменте», - отмечается в пресс-релизе.

Руководство РА «НОВА» убеждено, что отсутствие реальной информации о положении дел наносит вред, прежде всего, рядовым участникам выставки, которые рассчитывают получить продукт минимум того же качества, как в прошлом году.

В свою очередь, управляющий партнер патентно-юридической фирмы “P&M Partners” Александр МОЛОТАЙ, в частности, сообщил, что проанализировав действия ВААИД, юристы “P&M Partners” пришли к выводу, что Ассоциация нарушает целый ряд авторских прав РА «Нова». «Мы считаем, что нарушено авторское право РА «Нова» на сценарий и концепцию проведения выставки Automotive Ukraine Kyiv 2006, путем их использования в ходе анонсирования выставки Automotive Ukraine Kyiv 2007.

Кроме того, были нарушены имущественные права РА «Нова» на торговую марку Automotive Ukraine Kyiv 2006 путем подачи заявки на регистрацию аналогичной торговой марки. Мы считаем, что название компании «ВААИД-Экспо» является похожим, до степени смешения, с названием компании «ВААИД Экспо», созданной и зарегистрированной РА «Нова», - отметил А.МОЛОТАЙ.

При этом он выразил убежденность в том, что в случае перехода спора между ВААИД и РА «Нова» в плоскость судебного разбирательства закон будет на стороне агентства «Нова».

Отвечая на вопрос журналистов, Г.УЧАЙКИН отметил, что в этом году РА "НОВА" точно не будет проводить автомобильную выставку Automotive Ukraine Kyiv. "Мы в состоянии самостоятельно организовать это мероприятие, так как у нас налажен прямой контакт с экспонентами, но делать этого не будем в связи с тем, что до мая остается очень мало времени. В такой короткий срок мы не сможем обеспечить проведение выставки на должном уровне", - сказал Г.УЧАЙКИН.

Что касается следующего года, то, как сказал он, "время покажет".