Умер один из основателей КБ ”Южное” (фото)

20:07, 12 марта 2007
Наука и IT
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В 1950 г. он стал заместителем Королёва и отобрал первых специалистов на завод

Академик Будник в 91 год (фото 2004 г.)
8 марта в Днепропетровске на 94-ом году жизни умер один из основателей государственного конструкторского бюро “Южное” академик Василий Сергеевич Будник.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КБ “Южное”.

В.Будник был разработчиком первых баллистических ракет в бывшем СССР, работал с легендарными Сергеем Королевым и Михаилом Янгелем.

Похороны В.Будника состоялись сегодня в Днепропетровске.

О нём

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