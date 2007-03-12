Умер один из основателей КБ ”Южное” (фото)

8 марта в Днепропетровске на 94-ом году жизни умер один из основателей государственного конструкторского бюро “Южное” академик Василий Сергеевич Будник.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КБ “Южное”.

В.Будник был разработчиком первых баллистических ракет в бывшем СССР, работал с легендарными Сергеем Королевым и Михаилом Янгелем.

Похороны В.Будника состоялись сегодня в Днепропетровске.

О нём