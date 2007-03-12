Умер один из основателей КБ ”Южное” (фото)
20:07, 12 марта 2007Наука и IT
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В 1950 г. он стал заместителем Королёва и отобрал первых специалистов на завод
|Академик Будник в 91 год (фото 2004 г.)
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КБ “Южное”.
В.Будник был разработчиком первых баллистических ракет в бывшем СССР, работал с легендарными Сергеем Королевым и Михаилом Янгелем.
Похороны В.Будника состоялись сегодня в Днепропетровске.
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