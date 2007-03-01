Пакистан начинает масштабную программу самообеспечения ураном

Пакистанское правительство выделяет $600 миллионов на масштабную программу по исследованию и разработке месторождений урана для того, чтобы обеспечить топливом атомные электростанции. Об этом сообщает пакистанская пресса со ссылкой на высокопоставленные источники.

Согласно этой информации, в центральной части пакистанской провинции Пенджаб давно были обнаружены признаки урана, однако эти залежи считались довольно бедными. Тем не менее, в Исламабаде полагают, что в случае применения самых современных технологий добычи здесь можно получать определенное количество качественного урана.

Как сообщил источник журналистам, решение Пакистана развивать урановый сектор - вынужденное, поскольку, по его словам, "никто из развитых стран не демонстрирует готовности поставлять необходимое количество топлива для пакистанских реакторов".

По данным прессы, Исламабад также начинает работы по поиску и разведке новых урановых месторождений.

Пакистан, чья растущая экономика испытывает нехватку электроэнергии, намерен к 2030 году ввести в строй несколько новых реакторов - с помощью специалистов из КНР. Исламабад рассчитывает, что национальный уран позволит обеспечивать значительную часть топлива для этих АЭС.

РИА "Новости"