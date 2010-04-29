ICQ продали за 187,5 млн. долларов

Фонд Digital Sky Technologies договорился с корпорацией AOL о покупке сервиса мгновенных сообщений ICQ, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Сумма сделки составит 187,5 миллиона долларов. DST был одним из основных претендентов на покупку ICQ. Аналитики ожидали, что DST сможет заплатить за сервис до 250 миллионов долларов.

В начале апреля сообщалось, что свои предложения о покупке ICQ AOL направили холдинг "ПрофМедиа" и китайская компания Tencent, владеющая крупнейшей в Китае сетью мгновенных сообщений QQ. Позднее стало известно, что Tencent решила приобрести 10,26 процента DST за 300 миллионов долларов. Тем самым Tencent станет акционером будущих владельцев ICQ.

О том, что AOL выставила ICQ на продажу, стало известно в ноябре 2009 года. Компания сделала это в рамках реструктуризации. ICQ стала непрофильным активом.

Лента.ру