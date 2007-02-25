Космическая ракета Ирана - не совсем космическая

Иран совершил запуск суборбитальной, а не космической ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя иранского аэрокосмического центра.

По словам заместителя главы иранского аэрокосмического исследовательского центра Али Акбара Голру, был осуществлен запуск суборбитальной исследовательской ракеты способной достичь высоты 150 км, которая не может оставаться на орбите.

В то же время ранее сегодня иранское государственное телевидение с ссылкой на заявление главы аэрокосмического центра Мохсена Бахарами сообщило о том, что Иран осуществил запуск ракеты, способной достичь космоса.

Накануне министр обороны Ирана Мостафа Мохаммед Наджар заявил в иранской прессе, что Иран планирует строительство собственного спутника и ракетоносителя для вывода его на орбиту. "Строительство спутника и ракетоносителя, а так же вхождение в состав космических держав находятся в планах министерства обороны", заявил министр.

В 2005 г. Иран совместно с Россией осуществил запуск своего первого спутника Sina-1 и заявил о планах по модификации ракет Shahab-3 дальностью 2 тыс. км, способных выводит космические аппараты на околоземную орбиту.