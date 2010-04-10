Украинско-канадский проект спутника связи будет продолжен

Киев намерен продолжить реализацию украинско-канадского проекта по созданию спутника связи стоимостью 254 млн долл. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий Алексеев. По его словам, эту позицию подтвердил премьер-министр страны Николай Азаров на встрече 31 марта 2010 г. с послом Канады Даниэлем Кароном. Глава правительства поручил в течение недели разрешить все невыясненные вопросы по контракту, в том числе выяснить, почему произошло удорожание проекта.

Ю.Алексеев добавил, что запуск спутника связи намечен на апрель 2012 г.

В августе 2009 г. правительство Юлии Тимошенко сообщило о победе канадской компании MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd (MDA) в конкурсном отборе на создание космического сегмента национальной спутниковой системы связи "Лыбидь". Расходы в сумме 254 млн долл. покрываются за счет кредита Канадского экспортного агентства (EDC), выданного на 10 лет под 5,1% годовых. В декабре 2009 г. MDA сообщила о подписании контракта с Украиной, уточнив, что завершить согласование деталей планируется в ближайшие месяцы.

Канадское экспортное агентство выделило необходимые средства, но они не используются из-за несогласованности технических позиций.

РосБизнесКонсалтинг