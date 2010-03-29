В школьных библиотеках ввели интернет-доступ к литературе

В школьных библиотеках Винницы внедрили интернет-доступ к литературе.

Как передает корреспондент УНИАН, недавно учебные заведения системы среднего образования города и Винницкая областная универсальная библиотека им. Тимирязева заключила соответствующее соглашение о сотрудничестве.

На днях при содействии Лаборатории по внедрению информационных технологий ФМГ №17 библиотеку им. Тимирязева подключили к системе электронного документооборота и коллективной работы с документами. «Этот шаг обеспечит работу с документами через веб-интерфейс и поможет ученикам и учителям знакомиться с электронными изданиями, библиотеками Украины и стран мира, on-line каталогами и on-line справкой», - считают в горсовете Винницы.

Как сообщил начальник городского управления образования Владимир БУНЯК, главной задачей этого сотрудничества является улучшение условий пользования библиотечным фондом, приближение книги к учителям и ученикам. Кроме того, помощь в организации системы подготовки и переподготовки винницких учителей.

«Винницкая областная универсальная библиотека им. Тимирязева постоянно будет информировать общеобразовательные школы города о новых поступлениях книг, периодических изданий и методической литературы. Все это будет осуществляться в электронном виде с помощью электронной почты. Этот процесс поможет экономить время, которое тратится на поиск информации, необходимой школьникам для учебы, и расширения их мировоззрения», - считает В.БУНЯК.