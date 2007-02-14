Индию признали лучшей в области мобильных коммуникаций

Ассоциация глобальных систем мобильных коммуникаций (GSMA) присудила Индии главный приз за достижения в области развития систем мобильной связи, сообщает новостное агентство IANS.

Награду вручили министру связи и информационных технологий Индии Даянидхи Марану на ежегодном саммите GSMA, проходящем в эти дни в Барселоне.

"Для нас великая честь получить такую награду от Ассоциации, объединяющей свыше 700 операторов мобильной связи всего мира. Индийское руководство прилагает много усилий для реформирования политики в области мобильных коммуникаций, что полностью понимают и одобряют предприятия не только государственного, но и частного сектора. По последним данным министерства, операторы мобильной связи, действующие по всей стране, ежемесячно увеличивают число своих клиентов на пять-шесть миллионов человек", - сказал Маран на пресс-конференции после церемонии награждения.

"Помимо усилий по привлечению предприятий частного сектора, правительство также стремится создать максимально благоприятные условия для расширения притока иностранных инвестиций в эту область. Сегодня лимит по прямым иностранным инвестициям в компании мобильной связи расширен с 49% до 74%", - добавил министр.

"По данным Ассоциации мобильных операторов Индии, к концу 2006 года количество абонентов в стране увеличилось на 6,7 миллиона человек - до 136 миллионов. Для сравнения, в Китае этот показатель вырос на 5,9 миллиона человек - до 449 миллионов.

Более двух третей абонентов в Индии пользуются услугами GSM-сетей, остальные выбрали CDMA-формат.

По прогнозам министерства связи и информации страны, при сохранении подобных темпов роста уже через пару лет в Индии будут насчитывать более 250 миллионов абонентов.

Мобильной или фиксированной связью, между тем, пользуются лишь около 17% населения, которое составляет 1,1 миллиарда человек, признает министерство.

В Индии действует региональный принцип выдачи лицензий - на каждый штат страны. Поэтому в Индии сегодня работают более десятка GSM-операторов. Крупнейшими из них считаются Bharti Tele-Ventures, Hutchison-Whampoa, Bharat Sanchar Nigam.

В последнее время рынок мобильной связи в Индии испытывает жесткую конкуренцию между индийскими и зарубежными компаниями, появление которых ранее в значительной степени сдерживало индийское законодательство, регулирующее эту сферу бизнеса.

РИА "Новости"