Украина начала разработку ракетного комплекса нового поколения

Украина приступила к разработке оперативно-тактического ракетного комплекса нового поколения. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Генерального штаба генерал-полковник Сергей Кириченко. По его словам, Генштаб и Минобороны уже подготовили техническое задание для передачи разработчикам, а в бюджете 2007г. выделены средства на этот проект. "Мы определились, какой ракетный комплекс необходим для Вооруженных сил, есть его характеристики", - пояснил С.Кириченко. По его словам, это будет "универсальный ракетный комплекс, который по своим возможностям будет превосходить зарубежные аналоги".

Опытный образец планируется получить через несколько лет. Принять на вооружение новую ракету предполагается ориентировочно в 2011 г. при стабильном финансировании. Разработку нового оружия будет вести КБ "Южное" при участии киевского КБ "Луч".

РосБизнесКонсалтинг