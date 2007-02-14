На что способен Googlе ради любви (фото)

14:43, 14 февраля 2007
Наука и IT
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Загадочные сетевые метаморфозы ко дню святого Валентина

Дизайнеры всемирной поисковой сети Google ко Дню Всех Влюбленных сменили дизайн логотипа, «сервировав» букву «g» под клубничку в шоколаде. Правда, в процессе украшательства логотипа из названия поисковой системы исчезла буква «l», превратив сайт в  «Googе».

Так теперь выглядит первая страница "обновленного" поисковика

«Обновленный» поисковик 14 февраля приветствовал пользователей англоязычной сети (http://www.google.com/), украиноязычного (http://www.google.com.ua/) и русскоязычного  (http://www.google.ru/) сегментов Интернета.

Кстати, по данным на 14.41 14 февраля, без малого 600 человек пытались добиться от популярного сетевого словаря websters-online-dictionary толкования загадочного слова, которым теперь называется экс-Googlе.

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