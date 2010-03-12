"Репортеры без границ" отмечают День борьбы с интернет-цензурой

08:02, 12 марта 2010
Наука и IT
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На сайте опубликованы два списка

Организация «Репортеры без границ» отмечает сегодня День борьбы с Интернет-цензурой, сообщает Радио "Свобода".

На сайте организации опубликован список стран, в которых доступ к Интернету ограничен, а на пользователей оказывается давление. В него вошли, в частности, Куба, Китай, Иран, Северная Корея и Саудовская Аравия.

В другой список помещены государства, которые, по мнению «Репортеров без границ», пытаются контролировать Интернет. В него попали Россия, Белоруссия, Австралия и Южная Корея.

 

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