"Репортеры без границ" отмечают День борьбы с интернет-цензурой
08:02, 12 марта 2010Наука и IT
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На сайте опубликованы два списка
Организация «Репортеры без границ» отмечает сегодня День борьбы с Интернет-цензурой, сообщает Радио "Свобода".
На сайте организации опубликован список стран, в которых доступ к Интернету ограничен, а на пользователей оказывается давление. В него вошли, в частности, Куба, Китай, Иран, Северная Корея и Саудовская Аравия.
В другой список помещены государства, которые, по мнению «Репортеров без границ», пытаются контролировать Интернет. В него попали Россия, Белоруссия, Австралия и Южная Корея.
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