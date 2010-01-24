В Афганистана запретили селитру
18:19, 24 января 2010Наука и IT
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Нитрат аммония идет на взрывчатку
Правительство Афганистана запретило хранение и продажу нитрата аммония, или селитры, сообщает Би-Би-Си.
Селитра продается как удобрение, однако, по некоторым данным, она используется в 90% взрывчатых устройств, изготовленных боевиками собственноручно.
Местные жители, имеющие запасы нитрата аммония, должны в месячный срок сдать их властям, в противном случае их ждет наказание.
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