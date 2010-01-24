В Афганистана запретили селитру

Правительство Афганистана запретило хранение и продажу нитрата аммония, или селитры, сообщает Би-Би-Си.

Селитра продается как удобрение, однако, по некоторым данным, она используется в 90% взрывчатых устройств, изготовленных боевиками собственноручно.

Местные жители, имеющие запасы нитрата аммония, должны в месячный срок сдать их властям, в противном случае их ждет наказание.