Проект "Электронное село" реализован на Днепропетровщине

В Днепропетровской области с участием Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Фонда „Восточная Европа” реализовали проект „Электронное село”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Проект „Электронное село” направлен на развитие сельских территорий, где сегодня наблюдается „информационный голод”, и которые не могут решать подобные задачи собственными силами. Благодаря проекту удалось не только объединить в единую информационную сеть все местные советы, но и предоставить им доступ к Интернету, системе региональной электронной почты и правовой базе.

Сегодня в сети Интернет обнародованы веб-сайты всех 22 районов Днепропетровской области с возможностью представления каждого сельского и поселкового совета на отдельной странице сайта.

Днепропетровская область стала первым регионом Украины, где создан собственный региональный аккредитованный центр сертификации электронных ключей.