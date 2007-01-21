Американцы будут ловить иракских снайперов на игровую приставку

Американские военные в ближайшее время получат новейшую систему борьбы со снайперами, управляемую джойстиком от игровой приставки X-Box.

Боевой робот, названный RedOwl "Красная сова", при помощи микрофонов по звуку выстрела обнаруживает местонахождение вражеского снайпера, подсвечивает его позицию инфракрасного лазера и выдает его точные координаты в GPS. Оператору RedOwl остается лишь сообщить координаты цели артиллеристам или летчикам.

Управляет системой один человек при помощи слегка модифицированного джойстика от игровой консоли X-Box.

Стоимость одного робота составляет около 150 тысяч долларов. Ожидается, что в ближайшее время "Красные совы" поступят на вооружение американских спецназовцев, несущих службу в Ираке.