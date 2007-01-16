Seagate создала самый быстрый в мире жесткий диск

Компания Seagate заявила о создании самого быстрого в мире, по версии разработчиков, жесткого диска в 2,5-дюймовом форм-факторе. Savvio 15K способен работать со скоростью в 15 тысяч оборотов в минуту, а время поиска у новинки составляет всего 2,9 миллисекунды, сообщается на сайте Dailytech.

Первые 2,5-дюймовые жесткие диски Savvio поступили в продажу в 2005 году. На тот момент они являлись самыми быстрыми из представленных на рынке – рабочая скорость HDD составляла 10 тысяч оборотов в минуту.

Жесткие диски Savvio 15K будут выпускаться в двух вариантах, 36- и 73-гигабайтном.